Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Из-за концерта поп-певицы Дженнифер Лопес на «ВТБ Арене» на ближайших к стадиону станциях Московского метрополитена могут быть временно введены ограничения. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в пресс-службе подземки.

Концерт в рамках мирового тура It`s My Party состоится вечером 4 августа.

В метрополитене отметили, что добираться до стадиона удобнее со станций «Динамо» «зелёной» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» совмещённого участка «жёлтой» Солнцевской и Большой кольцевой линий. Возвращаться советуют тем же маршрутом.

Тем, у кого нет проездного, также рекомендовали заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. В метрополитене напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее, как писал News.ru, Лопес пришлось прервать, а затем и вовсе отменить концерт в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Причиной этого стало масштабное отключение электричества и последовавшая за этим эвакуация зрителей с арены.

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