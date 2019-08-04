https://static.news.ru/photo/72a42c8c-b6c0-11e9-88bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Из-за концерта поп-певицы Дженнифер Лопес на «ВТБ Арене» на ближайших к стадиону станциях Московского метрополитена могут быть временно введены ограничения. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в пресс-службе подземки.

Концерт в рамках мирового тура It`s My Party состоится вечером 4 августа.

Сегодня в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» свой юбилейный концерт #ItsMyPartyTour дает Дженнифер Лопес. Добираться до стадиона удобнее через станции #мосметро «Динамо» (2), «Петровский парк» (8а, 11). — Московское метро (@MetroOperativno) 4 августа 2019 г.

В метрополитене отметили, что добираться до стадиона удобнее со станций «Динамо» «зелёной» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» совмещённого участка «жёлтой» Солнцевской и Большой кольцевой линий. Возвращаться советуют тем же маршрутом.

На ближайших к стадиону станциях #мосметро возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции. Просим вас быть внимательными и соблюдать общественный порядок и требования сотрудников метро и полиции. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 августа 2019 г.

Тем, у кого нет проездного, также рекомендовали заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. В метрополитене напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее, как писал News.ru, Лопес пришлось прервать, а затем и вовсе отменить концерт в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке. Причиной этого стало масштабное отключение электричества и последовавшая за этим эвакуация зрителей с арены.