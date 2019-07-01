https://static.news.ru/photo/45e98e78-9c15-11e9-aa34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/jeff_monson_official

Автомобильные дороги в Подмосковье за последние несколько лет стали значительно лучше и местами не уступают американским. Об этом заявил красногорский депутат и боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Состояние подмосковных дорог он оценил, проработав один день в качестве таксиста. Ещё одним положительным моментом спортсмен назвал большое количество предупреждающих знаков. При этом добавил, что они отличаются от американских и к ним приходится довольно долго привыкать.

Поработать в такси Монсон решил с целью понять реальную жизнь россиян, поскольку пассажиры не прочь поговорить с водителем о своих хлопотах. По словам спортсмена и депутата, ему понравилось беседовать с жителями региона в таком формате, поэтому он не исключил возможность повторения эксперимента, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что Монсон принял участие в акции, посвящённой Единому дню раздельного сбора мусора. Он заявил, что всецело поддерживает программу и экологичный образ жизни в целом.