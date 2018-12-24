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Дыру в «Союзе» сделали изнутри

Roscosmos/via Globallookpress.com

общество [ версия для печати ]
Космонавты рассказали о ходе следствия

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев побеседовали с сотрудниками следственных органов по ситуации с отверстием, которое было обнаружено в «Союзе-МС09». Целью разговора было выяснить, как они вели себя в нештатной ситуации.

«Ну, в том виде, как представляется слово „допрос“, такого не было. Пыток пока еще не было. Все еще впереди», — сказал Артемьев в ответ на вопрос о том, допрашивали ли их.

Прокопьев, в свою очередь, заявил, что отверстие в обшивке бытового отсека «Союза» было просверлено изнутри, однако кто и когда это сделал, неизвестно.

«Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но когда оно появилось, ответят уже следственные органы», — цитирует его «Интерфакс».

Roscosmos/via Globallookpress.com

Оба космонавта признали, что из возникшей ситуации удалось извлечь некоторую пользу. Артемьев подчеркнул, что она позволила пересмотреть алгоритм действий при разгерметизации. Анализ произошедшего должен принести пользу пилотируемой космонавтике. Также появление дыры в «Союзе» дало шанс экипажу МКС показать, что он готов к любому развитию событий на станции.

«Мы очень здорово взаимодействовали в процессе выхода из этой нештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться», — заявил Прокопьев.

Он также отметил, что почти вся публикуемая в социальных сетях информация касательно причин возникновения отверстия в корабле не соответствует действительности.

В конце августа на МКС упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Позднее российские космонавты ввели в дыру герметик и закрыли её заплатками. В декабре космонавты Кононенко и Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов метеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие. В открытом космосе они оставались почти 8 часов. «Союз МС-09» не предназначен для работ на нём с внешней стороны, корабль не оборудован поручнями, что осложняло выполнение задачи. Основную часть работ проводил Кононенко, а Прокопьев его направлял и страховал.

Согласно одной из версий, повреждение в корабле было сделано намеренно. По другим данным, отверстие на «Союзе» могло появиться из-за производственного брака.


#космос #союз #допросы
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