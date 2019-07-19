https://static.news.ru/photo/54a484ba-aabe-11e9-a379-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двое следователей отделов СКР по городам Королёву и Мытищи задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Факт получения незаконного вознаграждения был выявлен главкомом СКР по Московской области совместно с ФСБ. Деньги следователям были выплачены за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что ведомство намерено жёстко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах. Петренко подчеркнула, что особое внимание будет уделено «чистоте рядов СКР».

Ранее News.ru писал, что по делу о получении взятки в особо крупном размере были задержаны трое сотрудников столичного ОВД «Митино». Помимо полицейских фигурантами расследования являются адвокат коллегии «Московский юридический центр» и предприниматель.