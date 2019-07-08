https://static.news.ru/photo/6f94e222-a18d-11e9-acd4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/sanavia

Бортом санавиации из Турции в Россию экстренно доставили двух гражданок РФ, находившихся в тяжёлом состоянии.

Обеим застрахованным туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов, — сообщил «Ридус».

Туристки из Москвы и Нижневартовска попали в турецкие больницы ещё в июне. Восьмидневная госпитализация в реанимационном отделении стоила одной из них $5 тысяч, а трёхнедельное пребывание в реанимации обошлось другой в $11,6 тысячи. Стоимость эвакуации спецбортом составила $58 тысяч, её разделили между обеими поровну. Сумма страхового покрытия по полисам у каждой из них составляла $40 тысяч.

Как писал News.ru, туристка из РФ скончалась в Доминикане. Она отдыхала в городе Сосуа, в отеле под утро почувствовала себя плохо, спустилась вниз, связалась с госпиталем, взяла такси и умерла по дороге к госпиталю. По предварительным данным, у россиянки мог оторваться тромб, предварительного заключения медиков о её смерти пока нет.