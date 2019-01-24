Историки расскажут правду о расказачивании

https://news.ru/storage/news/b26b3ed15226449d15577fd78d524aa3/a2acd6f7-13cb-4328-b1e4-47e93f21712c_850.jpg Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» намерено представить реальную картину расказачивания. Инициатива приурочена к столетию начала тех событий.

Следствием принятой 24 января 1919 года секретной антиказачьей директивы стало уничтожение многомиллионной этносоциальной группы. Подписантом данной бумаги стал председатель ВЦИК Яков Свердлов.

«Те страшные кровавые события коснулись множества граждан и семей, уцелевшие потомки которых живут среди нас по сей день», — отметил председатель общества «Двуглавый орёл» Константин Малофеев, слова которого публикует «Царьград».

Необходимо увековечить память о жертвах этого невиданного по своим масштабам гонения, добавил он.

В числе инициатив, выдвинутых обществом, предлагается внести в государственный календарь День памяти истребления казачества, а также инициировать смену названий объектов и местностей, в которых упоминается каратель казачества Яков Свердлов.

Ранее News.ru писал, что курганская региональная общественная организация «Казачество России» обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть «украденные» у русских людей деньги. Соответствующее письмо казаки намерены передать в генеральное консульство Соединённых Штатов в Екатеринбурге. Казаки призывают Трампа перевести на их счёт деньги российских олигархов и чиновников, замороженные в Штатах. Сумма требований — $2,5 млн.