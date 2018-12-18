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Двоих жителей Владивостока задержали с нелегальной икрой

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Двое жителей Владивостока попались в Казани на незаконной торговле чёрной икрой и камчатским крабом. Полиции удалось задержать их благодаря рекламе в WhatsApp.

Предприимчивые граждане привезли в столицу Татарстана в общей сложности около 800 килограммов морепродуктов. Они разместили объявления в местных группах в мессенджере и открыли торговлю.

Оперативники сделали контрольную закупку 500 граммов чёрной икры за 15 тысяч рублей и отправили продукт на экспертизу. Специалисты установили, что это икра рыбы калуги, занесённой в Красную книгу, и она полностью запрещена к добыче и продаже, отмечало издание «Реальное время».

В отношении продавцов возбуждено уголовное дело. Вся продукция у них изъята, передаёт СКР.

Ранее News.ru сообщал о том, что активисты организации «Безопасная столица» собираются провести рейд по московским торговым точкам с целью выявления поддельной икры. По их словам, обычно контрафакт продаётся на рынках, вокзалах и в переходах.


#задержания #Казань #икра
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