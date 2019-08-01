https://static.news.ru/photo/d46c4fe8-b4f0-11e9-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение автомобильного и общественного транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в связи с празднованием Дня ВДВ 2 августа.

В частности, с 06.00 до 16.00 движение ограничено по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади, с 07.00 до 16.00 – по площади Васильевский спуск.

В главке МВД по Москве призвали водителей заранее строить маршруты и быть внимательнее при парковке автомобилей, сообщает телеканал « Москва 24» .

Ранее News.ru писал, что в Центральном, Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном округах будет ограничено движение по нескольким улицам в связи со строительством инженерных сетей. Работы будут проводиться с 3 июля по 26 августа, а также в сентябре и октябре.