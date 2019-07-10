Движение поездов между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» Бутовской линии метро временно приостановлено.
По данным пресс-службы Московского метрополитена, в данный момент прилагаются все усилия для исправления ситуации. Движение остановлено от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении поезда ходят, но с увеличенными интервалами.
Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена. Дело также возбуждено по статье «Халатность».