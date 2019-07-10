https://static.news.ru/photo/c5a72bfe-a302-11e9-a4c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение поездов между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» Бутовской линии метро временно приостановлено.

По данным пресс-службы Московского метрополитена, в данный момент прилагаются все усилия для исправления ситуации. Движение остановлено от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении поезда ходят, но с увеличенными интервалами.

Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена. Дело также возбуждено по статье «Халатность».