https://static.news.ru/photo/c0165990-a1ad-11e9-9480-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты с 13 по 20 июля.

По данным пресс-службы Московского метрополитена, движение поездов в это время будет осуществляться только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут закрыты для пассажиров, передаёт «Интерфакс». Связывать их будут бесплатные компенсационные автобусы.

Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, — сообщили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что столичный метрополитен до конца текущего года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019», сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это 22 состава.