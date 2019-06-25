https://static.news.ru/photo/bcef2be2-971d-11e9-8d8c-fa163e074e61_1024.jpg Платформа железнодорожного вокзала Бишкека Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Вопрос о возобновлении движения пассажирских поездов по маршруту Бишкек — Москва, которое было прервано в связи с ЧП в казахстанском городе Арысь, пока не решён.

Пассажирский состав поезда № 17, который в понедельник, 24 июня, отправился в Москву, пришлось остановить на границе с Казахстаном и вернуть обратно в Бишкек. Следующий рейс запланирован на 26 июня, но вопрос по нему пока не решён, — сообщил ТАСС пресс-секретарь «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») Эркинбек Каюмов.

Как писал News.ru, число погибших при взрывах на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух человек. Ещё 15 находятся в реанимации. Министр здравоохранения страны Елжан Биртанов отметил, что всего за помощью обратились 165 человек, из них 89 были госпитализированы, а 76 получили рекомендации амбулаторно.