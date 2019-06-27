https://static.news.ru/photo/34c69dba-98ec-11e9-9aa5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение автомобилей по нескольким улицам в Центральном, Северном, Северо-Восточном и Юго-Западном округах Москвы временно ограничат.

Об этом сообщает портал столичного мэра. Круглосуточное ограничение движения по одной полосе в Янтарном проезде от д. 21 до д. 29, связанное со строительством инженерных сетей, будет действовать со 2 июля по 1 октября.

Изменения коснутся д. 133 стр. 1 по Дмитровскому шоссе. Перекрытия, связанные с реконструкцией инженерных сетей, будут действовать с 3 июля по 26 августа.

Аналогичные работы послужат причиной ограничениям по одной полосе на дублёре Ленинского проспекта в районе д. 91 и на отрезке от д. 90 до д. 86, а также по одной полосе около д. 2 по улице Кравченко. Они продлятся с 3 июля по 26 августа и с 11 сентября по 15 октября.

В период с 3 июля по 26 августа будут введены круглосуточные ограничения возле д. 36 на Садовнической улице, на пересечении Садовнической улицы и в районе съезда с Космодамианской набережной на Большой Устьинский мост. Также полоса на съезде на Большой Устьинский мост возле дома 2 на Космодамианской набережной будет частично закрыта с 3 июля по 15 августа.

Ранее News.ru писал, что Московская административная дорожная инспекция призывает москвичей проверять правильную парковку автомобилей перед отъездом в отпуск.