Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филёвский парк» Филёвской линии московского метро. Движение на участке временно остановлено.
Между станциями «Пионерская» и «Филёвский парк» на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет, — сообщил источник News.ru.
На месте работают экстренные службы.
Как писал News.ru, в ближайшие дни на московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. В выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.