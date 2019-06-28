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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Последний вместе с другими должностными лицами, а также владельцем фирмы-автодилера Сергеем Петровым подозревается в незаконном выводе средств за рубеж.

Как заявил в суде следователь, Анатолий Кайро вместе с сообщниками реализовал схему по покупке «Рольфом» активов у компании «Рольф Эстейт» по завышенной цене, а именно за 3,9 млрд рублей. В...