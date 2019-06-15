https://static.news.ru/photo/86b86022-8ea1-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Улицу Ильинка в центре Москвы в ночь на 15 июня текущего года временно закроют для движения транспорта. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проведёт столичный департамент ЖКХ.

Движение возобновится 16 июня, передаёт Центр организации дорожного движения на своей странице в социальной сети Twitter .

Сегодня (14 июня. — News.ru) в полночь (с 00:01) полностью ограничат движение на ул. Ильинка. Здесь департамент ЖКХ будет вести ремонтные работы. Движение откроют в воскресенье 16 июня, — говорится в сообщении.

Сегодня в полночь (с 00:01) полностью ограничат движение на ул. Ильинка. Здесь Департамент ЖКХ будет вести ремонтные работы. Движение откроют в воскресенье 16 июня. — ЦОДД (@gucodd) 14 июня 2019 г.

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