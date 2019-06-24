Фото: sobyanin.ru

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, журналисты и блогеры призвали москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район».

По словам его представителей, программа должна стать посредником между жителями столицы и властью в вопросах благоустройства города. Во время открытой встречи кандидаты в депутаты и медиаперсоны пообщались с москвичами на волнующие их темы.

Они провели открытую встречу, на которую пригласили неравнодушных москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район», — сообщили в пресс-службе движения.

По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Медведева, почти во всех районах столицы проблемы одинаковые, передаёт «Интерфакс». Их жители недовольны тем, что их мнение при благоустройстве территорий практически не учитывается. Именно решением вопроса общения власти с горожанами будет заниматься новое движение.

Ранее News.ru писал о том, что территорию возле станции московского метро «Коммунарка» благоустроили. В рамках работ была расширена проезжая часть, чтобы создать две полосы шириной по 3,5 метра. Это позволит запустить по маршруту автобусы.

 

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