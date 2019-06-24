https://static.news.ru/photo/759e2bde-96a1-11e9-9e31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sobyanin.ru

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, журналисты и блогеры призвали москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район».

По словам его представителей, программа должна стать посредником между жителями столицы и властью в вопросах благоустройства города. Во время открытой встречи кандидаты в депутаты и медиаперсоны пообщались с москвичами на волнующие их темы.

Они провели открытую встречу, на которую пригласили неравнодушных москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район», — сообщили в пресс-службе движения.

По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Медведева, почти во всех районах столицы проблемы одинаковые, передаёт « Интерфакс ». Их жители недовольны тем, что их мнение при благоустройстве территорий практически не учитывается. Именно решением вопроса общения власти с горожанами будет заниматься новое движение.

Ранее News.ru писал о том, что территорию возле станции московского метро «Коммунарка» благоустроили. В рамках работ была расширена проезжая часть, чтобы создать две полосы шириной по 3,5 метра. Это позволит запустить по маршруту автобусы.