Кандидаты в депутаты Мосгордумы, журналисты и блогеры призвали москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район».
По словам его представителей, программа должна стать посредником между жителями столицы и властью в вопросах благоустройства города. Во время открытой встречи кандидаты в депутаты и медиаперсоны пообщались с москвичами на волнующие их темы.
Они провели открытую встречу, на которую пригласили неравнодушных москвичей присоединиться к общественному движению «Мой район», — сообщили в пресс-службе движения.
По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Андрея Медведева, почти во всех районах столицы проблемы одинаковые, передаёт «
Ранее News.ru писал о том, что территорию возле станции московского метро «Коммунарка» благоустроили. В рамках работ была расширена проезжая часть, чтобы создать две полосы шириной по 3,5 метра. Это позволит запустить по маршруту автобусы.