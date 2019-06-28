Две трети июньской нормы осадков выпало в Москве за два дня
Мария Кузнецова
19:38, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/82443728-99c3-11e9-8fea-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
На базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, с 26 июня зафиксировано 44 мм осадков, что составляет почти две трети от июньской нормы.
Примерно за двое суток на метеостанции на ВДНХ выпало 44 мм дождей при норме 75 мм, — сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы и Московской области.
В субботу синоптики прогнозируют выпадение ещё 9 мм осадков, а в воскресенье небольшие дожди пройдут лишь местами.
Как писал News.ru, сильный дождь с грозой и резкое похолодание ожидают жителей Московского региона в пятницу, 28 июня. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днём не превысит 16 градусов тепла, а в ночь на субботу, 29 июня, столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. При этом днём 29 июня воздух прогреется лишь до 11–13 градусов тепла.