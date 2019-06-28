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Специалисты туриндустрии и экономисты нашли объяснение тому, что подавляющее большинство россиян не ездит в отпуск за границу. По последним данным ФОМ, отдохнуть летом в странах дальнего зарубежья планируют лишь 3% респондентов, ближнего — 2%.

Одна из причин такой статистики — переориентация туриндустрии с зарубежных предложений на отечественные. По словам, главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, эта тенденция продолжается уже третий год. Всё...