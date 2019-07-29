Московские суды получили 203 протокола об административных правонарушениях, составленных на задержанных во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Некоторые из этих материалов уже рассмотрены, другие находятся на рассмотрении, часть отложены. К числу последних относятся 18 дел, в том числе для надлежащего извещения лиц, на которых составлены протоколы, передаёт
Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте, — заявил собеседник издания.
Как писал News.ru, силовики задержали в ходе акции протеста в Москве 1074 человека. Беспокойство в связи с действиями российских властей во время оппозиционных выступлений выразила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.