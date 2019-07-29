https://static.news.ru/photo/5ec81214-b21a-11e9-ad65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские суды получили 203 протокола об административных правонарушениях, составленных на задержанных во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Некоторые из этих материалов уже рассмотрены, другие находятся на рассмотрении, часть отложены. К числу последних относятся 18 дел, в том числе для надлежащего извещения лиц, на которых составлены протоколы, передаёт РБК .

Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте, — заявил собеседник издания.

Как писал News.ru, силовики задержали в ходе акции протеста в Москве 1074 человека. Беспокойство в связи с действиями российских властей во время оппозиционных выступлений выразила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.