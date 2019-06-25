https://static.news.ru/photo/0ec58568-976b-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: whiterabbitmoscow.ru

Российские рестораны White Rabbit и Twins Garden включили в наиболее авторитетный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants 2019. Они заняли 13 и 19 место соответственно. Оба заведения работают в Москве.

Лидером рейтинга, по мнению 1000 экспертов, входящих в совет премии, стал французский Mirazur. А лучшим азиатским рестораном признан находящийся в Бангкоке Gaggan, который в мировом рейтинге занял 4-ю строчку, поднявшись на одну позицию.

Церемония награждения прошла во вторник в Сингапуре. The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным рейтингом в этой области. Помимо номинаций на лучший ресторан, также награждаются лучшие шеф-повары, кондитеры, а также составляется топ мировых баров.

Ранее News.ru писал, что правительство может обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Проработать такую возможность поручил вице-премьер Алексей Гордеев. Идею поддерживают виноделы и Минсельхоз, готовый проработать её с заинтересованными ведомствами и общественными организациями. У рестораторов она вызывает вопросы, а вот опрошенные нашими журналистами эксперты не видят в ней ничего плохого.