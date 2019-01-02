Два КамАЗа угнали на востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/974b83d8c5239dbf95a0bf03e3ddd269/efe05962-7048-4cee-bdba-778a8c100791_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестные угнали два оранжевых КамАЗа, принадлежащих коммунальным службам. Ущерб, по предварительным данным, составил два млн рублей.

Инцидент произошёл на улице Салтыковской в столице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из них — кран-манипулятор на базе КамАЗа, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами», — отметил собеседник агентства.

Ранее News.ru писал, что четыре человека были задержаны в США по подозрению в краже почти тысячи ящиков с текилой. В канун празднования Нового года они угнали грузовик с алкоголем.