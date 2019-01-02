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Два КамАЗа угнали на востоке Москвы

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Неизвестные угнали два оранжевых КамАЗа, принадлежащих коммунальным службам. Ущерб, по предварительным данным, составил два млн рублей.

Инцидент произошёл на улице Салтыковской в столице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из них — кран-манипулятор на базе КамАЗа, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами», — отметил собеседник агентства.

Ранее News.ru писал, что четыре человека были задержаны в США по подозрению в краже почти тысячи ящиков с текилой. В канун празднования Нового года они угнали грузовик с алкоголем.


#москва #КамАЗ
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