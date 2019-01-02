Два КамАЗа угнали на востоке Москвы

Неизвестные угнали два оранжевых КамАЗа, принадлежащих коммунальным службам. Ущерб, по предварительным данным, составил два млн рублей.
Инцидент произошёл на улице Салтыковской в столице, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Один из них — кран-манипулятор на базе КамАЗа, предназначенный для выполнения широкого спектра погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и транспортных работ с различными грузами», — отметил собеседник агентства.
Ранее News.ru писал, что четыре человека были задержаны в США по подозрению в краже почти тысячи ящиков с текилой. В канун празднования Нового года они угнали грузовик с алкоголем.