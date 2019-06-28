Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, обладавший самыми широкими полномочиями по сравнению с другими замами, подал рапорт об отставке.
По данным источников газеты
Собеседник издания предположил, что причиной увольнения Меликова стало последнее перераспределение обязанностей, после которого в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.
Кроме того, ещё одной причиной отставки называется давнее знакомство Меликова и Милейко. Якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии, а первый замглавы ведомства безуспешно пытался отстоять своего бывшего зама.
Согласно данным источника, генералы по собственному желанию уходят в никуда.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудниками дорожной полиции в Собинском районе Владимирской области был остановлен автомобиль Mitsubishi Outlander, водитель которого вёл себя на дороге достаточно агрессивно. Перестраивался из полосы в полосу, подрезал другие машины. При проверке документов выяснилось, что за рулём находился заместитель командира Приволжского округа Росгвардии Евгений Березин с явными признаками алкогольного опьянения.