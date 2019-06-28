https://static.news.ru/photo/8acc80ce-9bb9-11e9-b9aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, обладавший самыми широкими полномочиями по сравнению с другими замами, подал рапорт об отставке.

По данным источников газеты «Коммерсант» , своего поста лишится также генерал-лейтенант Сергей Милейко, который курировал тыловые вопросы в ведомстве.

Собеседник издания предположил, что причиной увольнения Меликова стало последнее перераспределение обязанностей, после которого в его ведении остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Кроме того, ещё одной причиной отставки называется давнее знакомство Меликова и Милейко. Якобы у проверяющих возникли претензии к работе тыловых служб Росгвардии, а первый замглавы ведомства безуспешно пытался отстоять своего бывшего зама.

Согласно данным источника, генералы по собственному желанию уходят в никуда.

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