Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

https://news.ru/storage/news/9ef7ae48f1da3cdb05028531154ad571/93808f0b-b43e-472d-900a-72603f360a9b_850.jpg Valentin Wolf/Global Look Press

Российский предприниматель Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP. Решение программист принял после того, как Telegram был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете.

Фигурантам этого списка необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Кроме того, все данные пользователей требуется хранить на территории Российской Федерации.

В связи с этим Павел Дуров обратился в госреестр юридических лиц Великобритании о прекращении регистрации его компании. На блокировку Telegram в России это решение никак не повлияет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзор и руководство Telegram могут найти компромисс. По его словам, невозможно навсегда заблокировать какой-то ресурс. В декабре 2018 года поисковая система «Яндекс» перестала выдавать официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что сайт попал в реестр Роскомнадзора, синхронизация с которым происходит автоматически, а поисковый сервис убирает ссылки по мере обновления данных, писал News.ru.