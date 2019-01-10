USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C20:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Valentin Wolf/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российский предприниматель Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP. Решение программист принял после того, как Telegram был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете.

Фигурантам этого списка необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Кроме того, все данные пользователей требуется хранить на территории Российской Федерации. 

В связи с этим Павел Дуров обратился в госреестр юридических лиц Великобритании о прекращении регистрации его компании. На блокировку Telegram в России это решение никак не повлияет. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзор и руководство Telegram могут найти компромисс. По его словам, невозможно навсегда заблокировать какой-то ресурс. В декабре 2018 года поисковая система «Яндекс» перестала выдавать официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что сайт попал в реестр Роскомнадзора, синхронизация с которым происходит автоматически, а поисковый сервис убирает ссылки по мере обновления данных, писал News.ru.


#россия #роскомнадзор #telegram #павелдуров
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
общество 07:38, 24 декабря 2018
РКН опроверг данные о больших тратах на борьбу с Telegram
общество 14:28, 23 ноября 2018
Пользователи Telegram обратились с кассацией в ВС РФ
общество 18:40, 22 ноября 2018
Россияне предпочли WhatsApp мессенджеру Telegram
Лента новостей
в мире 20:26
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
спорт 20:26
Словацкий футболист захотел в «Спартак»
оружие 20:20
Американский военный эсминец зашёл в Балтийское море
спорт 20:17
Миронова назвала промахи в спринте обидными
политика 20:04
Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой
Другие новости
общество 19:11
Чиновники помогут девочке, попросившей у Путина трактор
общество 19:03
«Палёный» алкоголь сможет определить смартфон
общество 18:39
Верховный суд отклонил претензию ФАС к «Агроторгу»
общество 18:25
Москвичи пожаловались в суд на МНПЗ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top