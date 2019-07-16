https://static.news.ru/photo/4bc2fa84-a7b7-11e9-9ea0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Госдума одобрила предложенные правительством проекты законов, направленные на борьбу с фальсификацией прохождения техосмотра (ТО) автомобилей. Документы были приняты в третьем, окончательном чтении.

Один из них вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливая серьёзные суммы штрафов за выдачу и получение фальшивых диагностических карт.

За оформление такой карты без техосмотра штраф для граждан предусмотрен в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Должностным лицам такой проступок обойдётся дороже — от 30 тысяч до 50 тысяч. Юридическим лицам придётся раскошелиться на трёхзначные суммы — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился. При этом проведение техосмотра без соответствующей аккредитации карается штрафными выплатами в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч для юридических.

Кроме этого, за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра предусмотрена уголовная ответственность в виде обязательных работ до 480 часов либо ареста на срок до полугода. Если же преступление было совершено группой лиц, тогда закон и вовсе суров — тюремное заключение на срок до пяти лет.

Штрафы были увеличены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению, кабмин изначально предлагал более мягкие санкции, передаёт ТАСС . Пакет поправок в КоАП и УК РФ дополняет ранее принятый парламентом закон о фотофиксации процедуры ТО и оформлении диагностической карты в виде электронного документа.

Ранее, как писал News.ru, подпись под законом, который вводит обязательство проводить фотофиксацию технического осмотра автомобилей, поставил президент Владимир Путин. В Госдуме полагают, что документ позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. Сначала проект закона предусматривал и видеофиксацию техосмотра, однако позже от этого пункта решили отказаться.