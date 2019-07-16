Госдума одобрила предложенные правительством проекты законов, направленные на борьбу с фальсификацией прохождения техосмотра (ТО) автомобилей. Документы были приняты в третьем, окончательном чтении.
Один из них вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливая серьёзные суммы штрафов за выдачу и получение фальшивых диагностических карт.
За оформление такой карты без техосмотра штраф для граждан предусмотрен в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Должностным лицам такой проступок обойдётся дороже — от 30 тысяч до 50 тысяч. Юридическим лицам придётся раскошелиться на трёхзначные суммы — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Аналогичные санкции предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился. При этом проведение техосмотра без соответствующей аккредитации карается штрафными выплатами в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч для юридических.
Кроме этого, за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра предусмотрена уголовная ответственность в виде обязательных работ до 480 часов либо ареста на срок до полугода. Если же преступление было совершено группой лиц, тогда закон и вовсе суров — тюремное заключение на срок до пяти лет.
Штрафы были увеличены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению, кабмин изначально предлагал более мягкие санкции, передаёт
Ранее, как писал News.ru, подпись под законом, который вводит обязательство проводить фотофиксацию технического осмотра автомобилей, поставил президент Владимир Путин. В Госдуме полагают, что документ позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. Сначала проект закона предусматривал и видеофиксацию техосмотра, однако позже от этого пункта решили отказаться.