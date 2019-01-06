Дубровский увеличил выплаты пострадавшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области принял решение об увеличении объёма компенсаций пострадавшим в результате обрушения части дома в Магнитогорске.
В областной администрации уточнили, что сумма выплат будет увеличена с 65 млн рублей, распоряжение о выделении которых было накануне подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, до 93 млн рублей.
«Средства пойдут на выплату единовременного пособия членам семей погибших и единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью», — сообщается на сайте областного правительства.
Ранее глава региона утвердил размеры материальной помощи, оказываемой в связи с трагедией. Так, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью. Лишившимся имущества в результате ЧП выплатят от 50 тыс. до полумиллиона рублей.
Ранее Nеws.ru писал, что ЧП в Магнитогорске лишило жилья более 400 человек. Власти региона решат вопрос о предоставлении этим людям новых квартир. Пока же им предлагают размещаться в пунктах временного пребывания или арендовать жильё, предоставляя помощь из благотворительных средств.