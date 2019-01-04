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Дубровский подтвердил демонтаж части дома в Магнитогорске

Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Два подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, пострадавшие от взрыва, будут демонтированы. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы», — написал Дубровский в своём Telegram-канале.

Как писал News.ru, 3 января о предварительном решении снести повреждённые подъезды заявил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Илья Рассоха. По его словам, решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней. До этого сообщалось, что дом может быть разделён на два отдельно стоящих здания.


#ВЗРЫВ #СНОС #магнитогорск #челябинскаяобласть #БорисДубровский
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