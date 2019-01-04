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Дубровский поблагодарил волонтёров за помощь спасателям

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Глава Челябинской области Борис Дубровский встретился с волонтёрами, работающими в штабе, который создан неподалёку от разрушенного дома в Магнитогорске, и поблагодарил их за помощь.

«Большое спасибо за то, что вы здесь сделали. То, что здесь происходило, то, что вы здесь пережили  это и есть то искреннее волонтёрство, о котором все говорят, доброта, сострадание», — цитирует губернатора РИА Новости.

Руководитель штаба Ильяс Ильясов рассказал агентству, что каждый день на месте трагедии работают порядка 200 человек всех возрастов, от детей до пенсионеров. По его словам, волонтёры трудятся посменно, а некоторые «чуть ли не спят здесь».

Ранее News.ru сообщил о том, что в Магнитогорске началось прощание с жертвами трагедии. Похороны погибших будут проводиться 4, 5 и 7 января. В общей сложности под обломками дома были найдены тела 39 человек, в том числе шести детей.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #волонтеры
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