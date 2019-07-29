Дублёр Боровского шоссе в Новой Москве могут построить в 2022 году. По данным департамента развития новых территорий города, дорога соединит поселение Внуковское и район Ново-Переделкино на западе столицы.
Проектирование новой дороги уже началось, — рассказал руководитель ведомства Владимир Жидкин.
Он уточнил, что протяжённость четырёхполосной трассы составит 2,1 км. На дублёре сделают тротуары, проложат велодорожку, установят освещение, шумозащитные экраны, светофоры и две остановки общественного транспорта.
Помимо этого, планируется возвести эстакаду над участком автодороги Солнцево — Бутово — Видное.
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