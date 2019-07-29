Фото: АГН «Москва»

Российская певица Вика Цыганова получила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы. По её словам, она «чувствует большую ответственность» и уже получает «поддержку от простых людей» во время встреч с избирателями, на которых граждане делятся своими проблемами и вариантами их решений.

ЖКХ, социальная сфера, рыболовство, здравоохранение, транспортная доступность, тарифное регулирование, экология — один человек не может разбираться во всём этом! Моими экспертами станут те, кто знает эти проблемы лучше всего, —...