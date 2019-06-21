https://static.news.ru/photo/1142496e-9439-11e9-9e45-fa163e074e61_1024.jpg Николай Дроздов (слева) Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Учёный и телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что покинул программу из-за невыплаты зарплаты.

Если хотите правду сказать, давайте скажем правду. Писали, что я ушел с программы, обидевшись, и что мне не платили деньги — это ахинея, — сказал он АГН « Москва ».

Дроздов пояснил, что уже более полугода не является ведущим программы, но остаётся её консультантом и готов помогать бывшим коллегам бесплатно. Он также добавил, что пока работал над передачей, проблем с зарплатой не было.

Говоря о своём преемнике Алексее Лапине, Дроздов отметил, что он прекрасно справляется с ролью ведущего.

Это не протекция, но он 10 лет буквально жил в этой программе. С пяти лет он параллельно с обучением в школе ходил на съемки, и теперь знает всю кухню, — пояснил зоолог.

Ранее News.ru писал, что Дроздов принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», в рамках которого встретился с юным жителем Нижнего Новгорода Матвеем, мечтающим стать ветеринаром.