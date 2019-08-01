https://static.news.ru/photo/9c88d2e8-b461-11e9-847f-fa163e074e61_660.jpg Николай Дроздов Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Советский и российский учёный и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории России. По его словам, этот вопрос должен решаться на высоком уровне.

На эту тему уже много сказано, и неоднократно выступал Владимир Владимирович. Если будут потушены пожары, можно будет помочь животным. От этих пожаров плохо всей фауне. Это действительно большой политический и экономический вопрос, который должен решаться на высоком уровне, — заявил он в беседе с « ПолитЭкспертом ».

Он подчеркнул, что проблема приобрела серьёзные масштабы, и решать её нужно незамедлительно.

Ранее News.ru писал, что специалисты намерены вызвать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26. Дожди будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.