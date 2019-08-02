https://static.news.ru/photo/961379cc-b5b5-11e9-84df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Видео драки пассажиров на борту самолёта, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, появилось в Сети.

По некоторым данным, инцидент произошёл во время рассадки. Ссору начала женщина, за которую после заступился мужчина.

На кадрах видно, как пятеро пассажиров пытаются разнять двух дерущихся россиян. В результате экипаж корабля принял решение снять трёх дебоширов с рейса, передаёт E1.RU .

Ранее News.ru писал, что мужчина, избивший стюарда самолёта «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Тель-Авив, получил шесть месяцев заключения в колонии-поселении.