Видео драки пассажиров на борту самолёта, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, появилось в Сети.
По некоторым данным, инцидент произошёл во время рассадки. Ссору начала женщина, за которую после заступился мужчина.
На кадрах видно, как пятеро пассажиров пытаются разнять двух дерущихся россиян. В результате экипаж корабля принял решение снять трёх дебоширов с рейса, передаёт
Ранее News.ru писал, что мужчина, избивший стюарда самолёта «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Тель-Авив, получил шесть месяцев заключения в колонии-поселении.