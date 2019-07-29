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Организация уже подготовила перечень из 229 сайтов, в числе которых BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и так далее.

Представители ООП отмечают, что примерно треть автобусных перевозчиков, работающих на территории России, — нелегалы, пишут «Известия». Представитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что...