Облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве 30 июля. По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут 13-15 градусов тепла, а порывы северо-западного ветра будут достигать 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Ночью температура воздуха опустится до 7-9 градусов тепла, передаёт
Как писал News.ru, ранее синоптик центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ночи 30 и 31 июля могут побить рекорд холода в июле. По его словам, днём столбики термометра опустятся до +9 градусов по Цельсию. Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается ещё более сильное похолодание.