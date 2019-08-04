https://static.news.ru/photo/263c301e-b761-11e9-beab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве в течение недели. К концу ожидается усиление дождей — более 15 мм осадков выпадет в ночь на 9 августа.

В субботу уже минимальная ночная температура в Москве около 13–15 градусов и дневная 20–22, будет больше солнца, поэтому можно говорить, что в выходные лето сделает первый шаг к тому, чтобы вернуться, — передаёт слова главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой РИА Новости.

Она также отметила, что в ночные часы температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов, в области — 7–12.

Как ранее писал News.ru, ночь с 4 на 5 августа в Москве стала самой холодной с начала лета. Температура воздуха составляла +6,7 градуса.