Дорожный патруль помогает московским автомобилистам

https://news.ru/storage/news/d016452264ce4f28abb26a44114149a1/2be85aac-0821-4f13-ba93-9d3073e67440_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с неблагоприятными погодными условиями сформировал специальные патрули, которые оказывают помощь московским водителям.

По данным ведомства, всего на дорогах столицы дежурят 14 экипажей.

«Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями, оформляют европротоколы», — уточнили в ЦОДД.

В это снежное утро мы с вами: 14 экипажей Дорожного патруля сейчас помогают водителям на дороге. Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями, оформляют Европротоколы. pic.twitter.com/DWbYLxoU7i — ЦОДД (@gucodd) 22 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в столице метели и гололёде. Ведомство порекомендовало жителям города быть особенно внимательными.