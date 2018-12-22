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Дорожный патруль помогает московским автомобилистам

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с неблагоприятными погодными условиями сформировал специальные патрули, которые оказывают помощь московским водителям.

По данным ведомства, всего на дорогах столицы дежурят 14 экипажей.

«Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями, оформляют европротоколы», — уточнили в ЦОДД.

Ранее News.ru писал, что главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в столице метели и гололёде. Ведомство порекомендовало жителям города быть особенно внимательными.


#москва #автомобили #погода #дороги #ЦОДД #снегопад
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