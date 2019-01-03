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Дорожное движение в Москве затруднено из-за пешеходов

Авилов Александр/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Огромные скопления пешеходов зафиксированы в центре столицы. По этой причине движение автомобильного транспорта очень затруднено, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Многие люди едут гулять в «Зарядье», на Тверскую, Петровку, Красную площадь и другие знаковые места. Часть из них едет на собственных машинах, передаёт АГН «Москва».

Поэтому наиболее сложные для проезда участки — улицы Тверская (в центр), Петровка и Большая Дмитровка, Театральный проезд, а также Москворецкая и Кремлёвская набережные. Кроме того, затруднения наблюдаются возле станции метро «Лубянка».

ЦОДД порекомендовал москвичам использовать общественный транспорт для своих перемещений. В метро и Мосгортрансе готовы к повышенному пассажиропотоку, отметили в центре.

Ранее News.ru писал, что ЦОДД прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ. В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.


#москва #движение
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