Дорожное движение в Москве затруднено из-за пешеходов

https://news.ru/storage/news/1adf9205c08be938410b2e3eda699f43/6fd1a669-7986-489c-a437-bdc62ff2d95d_850.jpg Авилов Александр/АГН"Москва"

Огромные скопления пешеходов зафиксированы в центре столицы. По этой причине движение автомобильного транспорта очень затруднено, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Многие люди едут гулять в «Зарядье», на Тверскую, Петровку, Красную площадь и другие знаковые места. Часть из них едет на собственных машинах, передаёт АГН «Москва».

Поэтому наиболее сложные для проезда участки — улицы Тверская (в центр), Петровка и Большая Дмитровка, Театральный проезд, а также Москворецкая и Кремлёвская набережные. Кроме того, затруднения наблюдаются возле станции метро «Лубянка».

ЦОДД порекомендовал москвичам использовать общественный транспорт для своих перемещений. В метро и Мосгортрансе готовы к повышенному пассажиропотоку, отметили в центре.

Ранее News.ru писал, что ЦОДД прогнозирует увеличение числа пробок и мелких аварий на московских улицах рядом с большими ТЦ. В центре отметили, что дорожные заторы возникнут из-за предновогоднего шопинга, и посоветовали запастись временем и терпением.