Движение транспорта по Волоколамскому шоссе открыто

Рабочим удалось справиться с затоплением Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе и очистить проезжую часть за семь часов. Движение в сторону области открыто.
«Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул. Свободы и сама улица ещё перекрыты», — сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
Возможной причиной затопления мог стать прорыв дамбы, писал News.ru. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.