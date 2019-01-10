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Движение транспорта по Волоколамскому шоссе открыто

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Рабочим удалось справиться с затоплением Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе и очистить проезжую часть за семь часов. Движение в сторону области открыто.

«Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул. Свободы и сама улица ещё перекрыты», — сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Возможной причиной затопления мог стать прорыв дамбы, писал News.ru. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.


#москва #тоннель #затопление #волоколамскоешоссе
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