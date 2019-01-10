Движение транспорта по Волоколамскому шоссе открыто

https://news.ru/storage/news/fd4d0e1892d42fe85c0023e07f4e7ce1/7201d4d3-465c-4c1c-b5f3-755fb76630cc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Рабочим удалось справиться с затоплением Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе и очистить проезжую часть за семь часов. Движение в сторону области открыто.

«Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул. Свободы и сама улица ещё перекрыты», — сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Возможной причиной затопления мог стать прорыв дамбы, писал News.ru. Заммэра Москвы Петр Бирюков не исключил, что в 2003 году были допущены нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.