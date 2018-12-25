Дорогу в Домодедово передали в доверительное управление

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении подъездной дороги от Москвы до аэропорта Домодедово А-105 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального назначения, подлежащих передаче в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее News.ru писал, что пять человек были госпитализированы в результате аварии, которая произошла на подъезде к аэропорту Домодедово в Москве. Там произошло столкновение Daewoo Nexia с трактором. Все пострадавшие находились в салоне иномарки.