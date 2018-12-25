Дорогу в Домодедово передали в доверительное управление

https://news.ru/storage/news/36d48da209aac5649c47e3dec14c5228/80b676b3-b7b5-4b25-85a8-dcdce91c0282_850.jpg Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении подъездной дороги от Москвы до аэропорта Домодедово А-105 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального назначения, подлежащих передаче в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru писал, что пять человек были госпитализированы в результате аварии, которая произошла на подъезде к аэропорту Домодедово в Москве. Там произошло столкновение Daewoo Nexia с трактором. Все пострадавшие находились в салоне иномарки.