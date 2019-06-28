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Власти Подмосковья пообещали в скором времени отремонтировать дорогу в балашихинском микрорайоне Салтыковка. Речь идёт о грунтовке на улице Комсомольской, на которую жители жаловались во время прямой линией с президентом Владимиром Путиным.

Она находится в частном секторе. Эту дорогу по обращениям жителям в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы, — отметил в эфире телеканала « 360 » глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Улица Комсомольская в микрорайоне Салтыковка является дорогой местного значения. Ее протяженность составляет 0,5 километра. По планам ее выровняют щебнем и покроют асфальтом.

Кроме того, до октября в Салтыковке приведут в порядок еще 12 дорог.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьёву пришлось извиняться перед жителями за неудобства, вызванные строительством дорожной развязки в Красногорске. Он заверил, что все работы закончатся уже в сентябре. На объекте уже открыты два съезда. Осталась достроить эстакаду возле МКАДа. Проект обошёлся в 12 млрд рублей.

Прямая линия с главой государства прошла 20 июня. Её посмотрели 5 336 368 россиян. Это 7,6% населения страны старше четырёх лет. Президент отвечал на вопросы больше четырёх часов. В общей сложности поступило 2,6 млн обращений. В прямом эфире Путин успел ответить почти на 70 из них, писал News.ru.