Дорогу на севере Сахалина открыли после мощного циклона

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Автомобилисты могут вновь использовать межрегиональную дорогу Оха — Ноглики, которая была перекрыта из-за мощного циклона, обрушившегося на север Сахалина.

По данным регионального главка МЧС, на трассе были созданы все условия для безопасности движения.

«Таким образом, проезд по всем дорогам Сахалина осуществляется без ограничений», — отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели напомнили, что 17 января ожидаются снегопад, метель и сильный ветер, скорость которого составит 30 м/с.

Ранее News.ru писал, что сместившийся на север Сахалина циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе островного региона. На район с ночи 16 января обрушилась метель, из-за чего пришлось отменять занятия для школьников, которые обучаются в две смены. Циклон внёс коррективы и в работу местного аэропорта.