Дорогу на севере Сахалина открыли после мощного циклона

Автомобилисты могут вновь использовать межрегиональную дорогу Оха — Ноглики, которая была перекрыта из-за мощного циклона, обрушившегося на север Сахалина.
По данным регионального главка МЧС, на трассе были созданы все условия для безопасности движения.
«Таким образом, проезд по всем дорогам Сахалина осуществляется без ограничений», — отмечается в сообщении ведомства.
Спасатели напомнили, что 17 января ожидаются снегопад, метель и сильный ветер, скорость которого составит 30 м/с.
Ранее News.ru писал, что сместившийся на север Сахалина циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе островного региона. На район с ночи 16 января обрушилась метель, из-за чего пришлось отменять занятия для школьников, которые обучаются в две смены. Циклон внёс коррективы и в работу местного аэропорта.