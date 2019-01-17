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Дорогу на севере Сахалина открыли после мощного циклона

instagram. com/dima_pashchenko/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Автомобилисты могут вновь использовать межрегиональную дорогу Оха — Ноглики, которая была перекрыта из-за мощного циклона, обрушившегося на север Сахалина.

По данным регионального главка МЧС, на трассе были созданы все условия для безопасности движения.

«Таким образом, проезд по всем дорогам Сахалина осуществляется без ограничений», — отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели напомнили, что 17 января ожидаются снегопад, метель и сильный ветер, скорость которого составит 30 м/с. 

Ранее News.ru писал, что сместившийся на север Сахалина циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе островного региона. На район с ночи 16 января обрушилась метель, из-за чего пришлось отменять занятия для школьников, которые обучаются в две смены. Циклон внёс коррективы и в работу местного аэропорта.


#погода #дороги #сахалин #циклон #метель
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