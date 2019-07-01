https://static.news.ru/photo/dd566258-9bfd-11e9-a20a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяют компании, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, главная цель подобных «вбросов» — переориентировать туристов на иностранные курорты.

Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний, — цитирует Черняка РИА Новости .

Он подчеркнул, что поступает «много искаженной информации» и что ценообразование зависит в том числе и от того, было ли бронирование номера осуществлено самостоятельно или через туристическое агентство.

Ранее, как писал News.ru, специалисты туриндустрии и экономисты нашли объяснение тому, что подавляющее большинство россиян не ездит в отпуск за границу. Как оказалось, отдохнуть летом в странах дальнего зарубежья планируют лишь 3% респондентов, ближнего — 2%. При этом отпуск в принципе планируют лишь 45% россиян.