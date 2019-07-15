https://static.news.ru/photo/dd802102-a6f6-11e9-a1cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мавзолей и некрополь в Кремле закроют для посетителей с 15 по 25 июля текущего года. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых Дню Бокса.

Допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет, — цитирует РИА Новости сообщение центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ

Международный день бокса отмечается 22 июля. В этом году, на Красной площади в Москве, планируется проведение поединка между россиянином Фёдором Чудиновым (20-2) с кубинцем Уильямом Скуллом (12-0) . Кроме того, 22 июля вакантный титул чемпиона России в среднем весе и звание чемпиона Азии по версии WBA оспорят представители РФ Магомед Мадиев (12-0-1) и Евгений Терентьев (14-1).

Ранее News.ru сообщал, что идею отмечать Международном дне бокса поддержали свыше 200 стран. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. По его словам, спортивные мероприятия 22 июля будут транслироваться на другие государства.