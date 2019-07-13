Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
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При этом проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что для прохождения диспансеризации может быть предоставлено 2-3 дня.
Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьёзных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день, — пояснил он.
Согласно действующему законодательству, работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной медицинской комиссии. Если инициатива будет одобрена, то такая возможность появится и у граждан от 40 лет.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации провести диспансеризацию взрослого населения. Медицинские осмотры должны быть осуществлены в 2019 и 2020 годах.