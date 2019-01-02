Дополнительные дни отпуска появились у россиян

Новые поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 января, сообщили в Минтруде. Они предоставляют работающим россиянам дополнительный день отпуска.
Теперь граждане имеют право на оплачиваемый работодателем день для прохождения диспансеризации, передаёт «Российская газета». Воспользоваться этой возможностью можно один раз в три года.
Люди, чей возраст достиг предпенсионного, могут уходить на медицинское обследование с сохранением заработной платны дважды в год.
Для получения такого выходного требуется написать письменное заявление и согласовать с начальством дату диспансеризации. Подтверждать документами поход в медицинское учреждение необязательно, отметили в ведомстве.
Ранее News.ru сообщал, что российский парламент пока не рассматривает возможностей внесения изменений в календарь праздничных и выходных дней, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Список нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе РФ.