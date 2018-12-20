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Тонны новогодних подарков доставит в Донбасс МЧС

Mikle Panin/Russian Look/Global look Press

общество [ версия для печати ]

Колонна с гуманитарным грузом, в том числе новогодними подарками, отправится в четверг из Ростовской области в Донбасс. МЧС доставит жителям края более 400 тонн гуманитарной помощи.

В Донбасс повезут медикаменты, детские продуктовые наборы, медицинские изделия, но самое главное — свыше 60 тонн новогодних подарков. Отправится колонна из Донского спасательного центра, она проследует на КПП «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдёт необходимые таможенные процедуры, сообщает пресс-служба МЧС.

Следующий конвой должен отправиться в Донбасс в январе будущего года, до этого груз привозили 22 ноября. Всего же с 2014 года МЧС доставило на территорию Украины более 79 тысяч тонн гуманитарных грузов, их перевезли  83 автоколонны, отмечает ТВЦ. 

Ранее News.ru сообщал, что международный комитет Красного Креста доставил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса гуманитарную помощь. Автоколонна из 21 грузовика перевезла более 380 тонн продуктов и предметов первой необходимости.


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