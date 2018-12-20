Домодедово заплатит миллионы за загрязнение Гнилуши

https://news.ru/storage/news/83cb9ff2eb4cf240141fc9e847220119/41d80480-aa55-42a3-bb39-133e0a91a0ea_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Десятый арбитражный апелляционный суд взыскал со столичного аэропорта Домодедово более 834 млн рублей за загрязнение протока реки Гнилуши. Иск был подан Росприроднадзором.

Из резолютивной части постановления суда следует, что воздушная гавань нарушила водное законодательство и причинила вред ручью Безымянному в период с 18 мая по 28 июня 2017 года.

Ведомство установило, что Домодедово сбрасывало в водоём ливневые сточные воды в отсутствие соответствующих разрешений.

Компенсация будет передана в бюджет городского округа Домодедово.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин назвал глобальным и касающимся всей страны вопрос загрязнения воды. Глава государства отметил, что проблема заключается не только в трубах, но и в сбросах сточных вод.