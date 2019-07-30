https://static.news.ru/photo/1f387338-b2d7-11e9-ad13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Наказание за домашнее насилие может быть снова переведено в криминальную плоскость. Такую позицию высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Для этого, отметил он, в законодательство могут внести необходимые изменения. Подобное станет результатом анализа состояния нормативно-правовой базы в этой сфере.

Не факт, что это будет восстановление того, что было (до 2017 года, когда домашнее насилие было декриминализировано – прим. News.ru). Возможно, другие нормы, — цитирует Клишаса ТАСС .

В начале июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что в российском праве не закреплено понятие «домашнее насилие» и не существуют охранные ордера. Эти пробелы в законодательстве показывают, что «власти не признают важность проблемы домашнего насилия в России», сказано в решении суда.

Декриминализация побоев в семье была проведена в феврале 2017 года. Ныне действующие правовые нормы расценивают насилие в отношении близких родственников как административное правонарушение в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Ранее, как писал News.ru, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила волонтёров принять участие в предотвращении случаев жестокости в семьях россиян. Она также призвала создавать центры помощи пострадавшим и принять закон о противодействии домашнему насилию.