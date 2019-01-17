Дома в Москве предложили оборудовать датчиками газа

https://news.ru/storage/news/968e9770d69111b1ea2a6721d44e11d9/36026058-43b2-42cd-b95f-196eb0976608_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и местному самоуправлению Общественной палаты Москвы выступила с инициативой об оборудовании подъездов жилых домов столицы газоанализаторами.

По мнению членов комиссии, это следует сделать по аналогии с датчиками задымления и пожарной сигнализации.

Кроме того, в комиссии предлагают проводить обязательный инструктаж жильцов по использованию газовых приборов. Причём проходить его должны те, кто только планирует купить жильё в газифицированных домах, и те, кто проживает в них давно, заявил глава комиссии Александр Козлов.

Ранее News.ru сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку индивидуального газового оборудования и внутридомовых газовых систем по всей столице. В администрации отметили, что специалистам предстоит проверить около двух миллионов газовых приборов.