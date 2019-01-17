Дома в Москве предложили оборудовать датчиками газа

Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и местному самоуправлению Общественной палаты Москвы выступила с инициативой об оборудовании подъездов жилых домов столицы газоанализаторами.
По мнению членов комиссии, это следует сделать по аналогии с датчиками задымления и пожарной сигнализации.
Кроме того, в комиссии предлагают проводить обязательный инструктаж жильцов по использованию газовых приборов. Причём проходить его должны те, кто только планирует купить жильё в газифицированных домах, и те, кто проживает в них давно, заявил глава комиссии Александр Козлов.
Ранее News.ru сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку индивидуального газового оборудования и внутридомовых газовых систем по всей столице. В администрации отметили, что специалистам предстоит проверить около двух миллионов газовых приборов.