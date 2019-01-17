USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,293 $   Brent60.00 $ Bitcoin3,609.83 $
МОСКВА-6°C16:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Дома в Москве предложили оборудовать датчиками газа

Киселев Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и местному самоуправлению Общественной палаты Москвы выступила с инициативой об оборудовании подъездов жилых домов столицы газоанализаторами.

По мнению членов комиссии, это следует сделать по аналогии с датчиками задымления и пожарной сигнализации.

Кроме того, в комиссии предлагают проводить обязательный инструктаж жильцов по использованию газовых приборов. Причём проходить его должны те, кто только планирует купить жильё в газифицированных домах, и те, кто проживает в них давно, заявил глава комиссии Александр Козлов.

Ранее News.ru сообщил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку индивидуального газового оборудования и внутридомовых газовых систем по всей столице. В администрации отметили, что специалистам предстоит проверить около двух миллионов газовых приборов.


#москва #ГАЗ #общественнаяпалата
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
общество 17:46, 16 января 2019
Собянин приказал проверить каждую газовую плиту в Москве
происшествия 18:07, 15 января 2019
Взрыв газа в Шахтах погубил целую семью
происшествия 08:40, 15 января 2019
Взрыв бытового газа произошёл в Брянской области
Лента новостей
общество 16:50
Единороссы исследуют домашнее насилие
происшествия 16:43
Исполнитель колядок в Брянске ограбил школьника-конкурента
происшествия 16:42
Российские медики борются за жизнь изувеченного младенца
общество 16:39
Антифашист Шишкин признал вину по делу «Сети»
общество 16:39
ВККС высказалась об отставке совершившего ДТП судьи
Другие новости
общество 16:50
Единороссы исследуют домашнее насилие
общество 16:39
Антифашист Шишкин признал вину по делу «Сети»
общество 16:39
ВККС высказалась об отставке совершившего ДТП судьи
общество 16:33
Следствие просит арестовать бизнесмена Савельева
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top