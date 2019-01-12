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Дом в Магнитогорске проверят на пригодность после ремонта

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ремонтные работы дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, должны быть проведены качественно, чтобы оценить его дальнейшую пригодность.

«Демонтажные работы должны быть проведены качественно для того, чтобы в дальнейшем провести обследование дома и дать четкое обоснование, насколько несущие конструкции будут готовы выполнять основное предназначение этого здания как жилого дома», — сказал Якушев.

В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда, с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Как ранее писал News.ru, в конце января в Магнитогорске пройдёт ярмарка недвижимости, в которой примут участие все строительные фирмы Челябинской области. Это должно помочь магнитогорцам, потерявшим жильё при взрыве дома, выбрать новые квартиры.


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