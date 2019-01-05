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Дом в Магнитогорске ожидает повторная проверка

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске дополнительно проверят после сноса разрушенных подъездов, заявил глава города Сергей Бердников.

Градоначальник отметил, что в соответствии с ранее выданным экспертным заключением жители пятого и шестого подъездов были отселены на время демонтажных работ. После их завершения все подъезды будут проверены ещё раз.

Мэр добавил, что администрация города уже наняла квалифицированную комиссию, которая проведёт эту работу и выдаст своё заключение, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил, что в результате взрыва жилья лишились несколько сотен человек. Местные власти предлагают им пока пожить в пунктах временного расположения или снимать квартиры. Вопрос о предоставлении новой жилплощади уже решается.


#происшествия #экспертиза #магнитогорск
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