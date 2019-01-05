Дом в Магнитогорске ожидает повторная проверка

Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске дополнительно проверят после сноса разрушенных подъездов, заявил глава города Сергей Бердников.
Градоначальник отметил, что в соответствии с ранее выданным экспертным заключением жители пятого и шестого подъездов были отселены на время демонтажных работ. После их завершения все подъезды будут проверены ещё раз.
Мэр добавил, что администрация города уже наняла квалифицированную комиссию, которая проведёт эту работу и выдаст своё заключение, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщил, что в результате взрыва жилья лишились несколько сотен человек. Местные власти предлагают им пока пожить в пунктах временного расположения или снимать квартиры. Вопрос о предоставлении новой жилплощади уже решается.