Дом в Магнитогорске ожидает повторная проверка

https://news.ru/storage/news/c05f58860cfc4c33aa636ab022a92860/6f9c50ac-d189-4270-b7a7-3bcba386163f_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске дополнительно проверят после сноса разрушенных подъездов, заявил глава города Сергей Бердников.

Градоначальник отметил, что в соответствии с ранее выданным экспертным заключением жители пятого и шестого подъездов были отселены на время демонтажных работ. После их завершения все подъезды будут проверены ещё раз.

Мэр добавил, что администрация города уже наняла квалифицированную комиссию, которая проведёт эту работу и выдаст своё заключение, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил, что в результате взрыва жилья лишились несколько сотен человек. Местные власти предлагают им пока пожить в пунктах временного расположения или снимать квартиры. Вопрос о предоставлении новой жилплощади уже решается.