https://static.news.ru/photo/b1d86ae8-9984-11e9-afe6-fa163e074e61_1024.jpg Участники проекта «Дом-2» Фото: dom2.tnt/facebook.com

Земельный участок площадью 15 тыс. 895 кв. м. выделят для строительства новых павильонов телешоу «Дом-2» в ТиНАО Москвы. Решение было предварительно проведено через публичные слушания.

Публичные слушания были необходимы для того, чтобы два земельных участка соединить в один, компенсационный. Претензий у компании нет, в настоящий момент ведется оформление всех необходимы документов, — сообщил АГН «Москва» руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее с владельцами объекта, где проходят съемки, была достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой (в районе коттеджного поселка Летова Роща). Власти города предоставляют его взамен изымаемого под строительство дороги Марьино — Саларьево.

Ранее News.ru сообщал, что телепроект «Дом-2» ждут грандиозные перемены. Реалити-шоу будут транслировать в эфире до конца 2019 года, затем продюсеры телестройки обещают зрителям сюрприз.