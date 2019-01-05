Долги «Трансаэро» по зарплате превысили полмиллиарда рублей

https://news.ru/storage/news/c4213abecfad8be81ea268b558aea92e/5af04500-f754-4a84-9294-3f4962a99665_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Общая сумма задолженности «Трансаэро» по зарплате составляет более 600 млн рублей. Недополучили заработанное свыше семи тысяч бывших работников авиакомпании.

По фактам невыплаты зарплаты и растратам в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Следователи опросили полторы тысячи человек и продолжают разыскивать всех экс-сотрудников авиаперевозчика для привлечения их в качестве потерпевших.

Кроме того, следствием найдено и изъято имущество обанкротившейся авиакомпании на сумму не менее 500 млн рублей, рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Наталья Федорова. Она добавила, что за счёт этого имущества удалось частично погасить задолженность компании на сумму 46,5 млн рублей.

«Трансаэро» была признана банкротом в сентябре 2017 года. Ранее News.ru сообщил об аресте арбитражного управляющего компании Михаила Котова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества перевозчика. Кроме того, мера пресечения в виде заключения под стражу была заочно избрана и гендиректору компании Александру Бурдину.