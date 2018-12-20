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Долги по зарплатам работникам «Черкизово» почти погашены

Alexander Legky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Работникам московского хлебокомбината «Черкизово» выплачена значительная часть долгов по зарплатам. Деньги люди не получали с августа, хотя у предприятия оснований задерживать их не было.

В общей сложности сотрудникам не доплатили больше 10 млн рублей. Пострадавшими признаны более 100 человек.

Выплаты начались 14 декабря. Погашение задолженности стало возможным благодаря совместной работе СК и мэрии столицы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуация с невыплатой зарплаты, как ранее сообщал News.ru, получила широкую огласку после того, как работники компании объявили голодовку. В отношении генерального директора хлебокомбината Яна Соловьёва возбудили уголовное дело, 19 декабря ему было предъявлено обвинение. Тот признал свою вину частично. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте. Решение по этому вопросу будет принято 21 декабря.

Компания «Черкизово» входит в сельскохозяйственный холдинг «Настюша», который является одним из крупнейших в России. В августе 2017 года владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на 60 млрд рублей .


#ск #москва #зарплаты #Настюша #черкизово
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