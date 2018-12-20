Долги по зарплатам работникам «Черкизово» почти погашены

Работникам московского хлебокомбината «Черкизово» выплачена значительная часть долгов по зарплатам. Деньги люди не получали с августа, хотя у предприятия оснований задерживать их не было.
В общей сложности сотрудникам не доплатили больше 10 млн рублей. Пострадавшими признаны более 100 человек.
Выплаты начались 14 декабря. Погашение задолженности стало возможным благодаря совместной работе СК и мэрии столицы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Работникам Черкизовского хлебозавода выплачивают зарплату.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 декабря 2018 г.
В отношении гендиректора ОАО «Черкизово» расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы свыше 100 работникам предприятия на сумму больше 10 млн рублей. Сегодня рабочим возмещена значительная часть задолженности pic.twitter.com/Ex9ODenePG
Ситуация с невыплатой зарплаты, как ранее сообщал News.ru, получила широкую огласку после того, как работники компании объявили голодовку. В отношении генерального директора хлебокомбината Яна Соловьёва возбудили уголовное дело, 19 декабря ему было предъявлено обвинение. Тот признал свою вину частично. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте. Решение по этому вопросу будет принято 21 декабря.
Компания «Черкизово» входит в сельскохозяйственный холдинг «Настюша», который является одним из крупнейших в России. В августе 2017 года владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на 60 млрд рублей .